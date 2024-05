Trapelano nuovi dettagli su iOS 18 e l'IA di Apple

Il CEO di Apple Tim Cook ha annunciato che le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale arriveranno presto e in tal senso nuove indiscrezioni suggeriscono ciò che potremmo vedere nella prossima versione di iOS (ovvero iOS 18). Tra gli obiettivi principali di Cupertino, ci dovrebbe essere Siri, che potrebbe essere in grado di analizzare e sintetizzare i messaggi dell'app Messaggi.

Inoltre, su Safari dovrebbe essere implementata una funzionalità sulla "Ricerca intelligente", che permetterà agli utenti di sintetizzare le pagine web. Ad alimentare questa opzione ci penserà il modello linguistico di grande dimensione (LLM) di Apple, noto come Ajax. Inoltre, questo modello potrebbe generare anche delle risposte semplici, tuttavia per rispondere a richieste più complesse potrebbe dover contattare un server. In tal senso, potrebbero entrare in gioco Google oppure OpenAI, visto che sembrerebbe che Apple stia cercando un accordo con una di queste società per implementare l'IA su iPhone.