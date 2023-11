iOS 18 sarà una rivoluzione e il protagonista è sulla bocca di tutti

Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che Apple abbia provvisoriamente interrotto i lavori su iOS 18 e macOS 15 al fine di concentrarsi sulla correzione di bug ed altre criticità. A rivelarlo ci ha pensato Mark Gurman di Bloomberg, il quale ha aggiunto che lo stop sarebbe stato deciso direttamente da Craig Federighi, Vicepresidente di Apple per l'Ingegneria del Software.

La società di Cupertino avrebbe preso questa decisione poiché l'aggiornamento ad iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 sarà piuttosto importante, soprattutto perché Apple si concentrerà sull'implementazione dell'intelligenza artificiale generativa: l'obiettivo, infatti, è quello di competere con Google e OpenAI. Inoltre, il futuro update sarà ancora più importante perché, sempre come spiega Gurman, iPhone 16 non rappresenterà una grossa novità in termini di hardware: dunque, al fine di attirare nuovi clienti, sarà fondamentale presentare un software che funzioni alla perfezione.