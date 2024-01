Apple punta in alto con iOS 18: "uno dei più grandi aggiornamenti della storia"

Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli in merito a questo aggiornamento, riferiti da Bloomberg . Secondo quanto appena trapelato, Apple vede l'aggiornamento a iOS 18 come " uno dei più grandi aggiornamenti iOS – se non il più grande – nella storia dell'azienda".

Il prossimo WWDC 2024 che terrà Apple si preannuncia molto interessante. Si tratta dell'evento in cui, tra le altre cose, verrà presentato ufficialmente iOS 18, il nuovo sistema operativo per iPhone , per il quale Apple ha grandi piani .

Se si parte con queste premesse allora sicuramente è un ottimo segno per gli utenti Apple. La casa di Cupertino sta preparando da tempo questo nuovo major update, e sappiamo che il suo arrivo segnerà l'introduzione dell'intelligenza artificiale generativa anche su iPhone. In un panorama in cui Google e Samsung si sono già portate avanti.

Ma non ci sarà solo intelligenza artificiale generativa in iOS 18. A rendere così rilevante il prossimo major update di Apple ci saranno anche altre novità: arriverà una nuova versione di Siri, ottimizzata per l'intelligenza artificiale e ovviamente in grado di sfruttare tutte le sue potenzialità; ci saranno anche delle novità per l'app Messaggi, la quale sarà in grado di rispondere a domande e completare automaticamente le frasi.

Arriveranno le playlist generate automaticamente con l'intelligenza artificiale su Apple Music, mentre le stessa intelligenza artificiale generativa arriverà nelle app iWork, inclusi Keynote e Pages.

Insomma, sembra chiaro che tutto ruoterà attorno all'intelligenza artificiale, la quale sarà trasversale a iOS 18, permettendo il rinnovamento di diverse app di sistema che gli utenti usano quotidianamente.