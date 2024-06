Ecco un'altra novità di iOS 18: sarà possibile attivare Siri con un altro nome

Apple, recentemente, ha svelato iOS 18, l'ultima versione del suo sistema operativo per iPhone. Si tratta di una release ricca di novità, a partire dalle funzionalità di Apple Intelligence. Tuttavia, il prossimo update non sarà soltanto incentrato sulla AI visto che includerà altre interessanti modifiche.

Ad esempio, verrà prevista la possibilità di cambiare nome all'assistente vocale Siri: tutto ciò sarà possibile grazie alla nuova funzionalità di accessibilità nota come Scorciatoie Vocali. In particolare, gli utenti potranno assegnare una frase personalizzata che metterà in moto Siri. Tra le scorciatoie configurabili, rientra anche quella che permette di modificare il comando "Ehi Siri". In pratica, sarà consentito richiamare l'assistente vocale con qualsiasi nome da noi desiderato.