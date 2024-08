Importanti modifiche per iOS 18 in Europa: addirittura si potrà eliminare l'App Store

Apple ha fatto un annuncio importante su app come Messaggi e Telefono . In particolare, sul sito ufficiale Apple Developer è stato chiarito che entro la fine dell'anno, quando iOS 18 ed iPadOS 18 saranno già usciti, gli utenti europei potranno modificare le app di default sul proprio iPhone /iPad. Vediamo nei dettagli cosa significa tutto ciò.

Sarà possibile cambiare le app per chiamare o mandare messaggi

Infine, alcune piccole modifiche stanno per arrivare relativamente alla schermata di scelta del browser. Gli utenti europei quando per la prima volta apriranno Safari su iPhone verranno informati della possibilità di scegliere browser alternativi come Firefox, Chrome o DuckDuckGo.

Entrando nel vivo della notizia, gli utenti avranno la possibilità di cambiare le app di default utilizzate per chiamare, inviare messaggi, gestire le password oppure quella relativa alla tastiera. A tutto ciò, nella primavera 2025 , si aggiungerà l'opportunità di fare lo stesso con le app di navigazione, filtro antispam e traduzione. A riguardo, verrà prevista la sezione "App predefinite" nelle impostazioni: in questo modo gli utenti potranno personalizzare il tutto con maggiore facilità.

