Per i nuovi iPad occorrerà attendere: Apple ha un altro piano in mente

Mark Gurman ritorna a parlare dei futuri iPad. In particolare, Gurman si è soffermato sull'assenza di nuovi tablet di Apple, soprattutto in vista delle festività natalizie. Nello specifico, ha evidenziato che "Apple avrebbe potuto provare a lanciare nuovi prodotti, ma gli iPad e gli AirPod rinnovati non sono ancora pronti. L'azienda prevede di aggiornare l'intera gamma di iPad nel corso del 2024. Il prossimo anno arriveranno anche nuovi AirPod di fascia bassa, seguiti da un modello Pro aggiornato nel 2025".

Dunque, è ormai quasi sicuro che il 2023 sarà il primo anno senza nuovi iPad da quando Apple lanciò il primo dispositivo nel 2010. Difatti, così come abbiamo accennato all'inizio, gli inediti modelli arriveranno nel 2024. Nello specifico, come chiarito in passato dallo stesso Gurman, gli iPad di fascia bassa e media potrebbero essere lanciati nel marzo 2024, mentre i nuovi iPad Pro da 11" e 13" con chip M3 e display OLED verrebbero lanciati nella prima metà del 2024. I nuovi iPad Air e Mini, poi, potrebbero essere equipaggiati rispettivamente con chip M2 e A16 Bionic.