Apple starebbe valutando di aumentare i prezzi di iPhone 15 Pro e Pro Max

Secondo una notizia diffusa da Bloomberg, Apple starebbe valutando l'ipotesi di aumentare il prezzo di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Nello specifico, la società di Cupertino prevedrebbe di spedire lo stesso numero di unità di iPhone 14, quindi circa 85 milioni di smartphone per l'anno sole. Queste vendite unitarie stabili, abbinate all'aumento di prezzi delle versioni Pro, consentirebbe all'azienda di aumentare le entrate.

Del resto, durante la presentazione degli utili all'inizio di quest'anno, il CEO di Apple Tim Cook ha affermato che i clienti sono disposti a spendere per ottenere il miglior iPhone possibile: "Penso che le persone siano disposte a sforzarsi davvero per ottenere il meglio che possono permettersi in quella categoria". Ovviamente ad oggi non si sa se la notizia effettivamente troverà riscontro e soprattutto quanto sarà "pesante" questo presunto aumento. Nell'attesa, sembra ormai certo che tutti gli iPhone 15 saranno equipaggiati con una porta USB-C anziché del classico connettore Lightning. Lo stesso discorso potrebbe valere anche per la Dynamic Island, che non dovrebbe essere più un'esclusiva delle varianti Pro.