Il lancio di iPhone 15 subirà un ritardo?

Mohan ha tratto questa sua considerazione dopo aver effettuato una serie di controlli in diversi canali della catena di fornitura di Apple. Tra l'altro, sempre secondo l'analista, il fatturato nel terzo trimestre di settembre sarà di 87,1 miliardi di dollari , al di sotto quindi del consenso a 91,6$ miliardi. Inoltre, ha affermato di aspettarsi che Apple, sempre nel trimestre di settembre, venda 48 milioni di unità, un dato inferiore alla previsione fissata a 51 milioni.

Il lancio della serie iPhone 15 potrebbe subire qualche ritardo : è questa la previsione di Wamsi Mohan , analista presso la Bank of America , che già in passato è stato protagonista di anticipazioni che poi si sono rivelate azzeccate. Secondo Mohan, infatti, la commercializzazione degli inediti dispositivi di Apple potrebbe slittare di qualche settimana e quindi avvenire ad ottobre (anziché a settembre ).

Per quanto riguarda le ragioni di questo presunto ritardo, Mohan non ha fornito ragioni. Tra l'altro, almeno fino ad ora, molti esperti concordano nel prevedere il lancio dei nuovi iPhone 15 nel mese di settembre. Insomma, per averne certezza occorrerà attendere ancora un po' di tempo.

Guardando ad un anno fa, iPhone 14, 14 Pro e Pro Max furono immessi sul mercato dal 16 settembre, mentre la variante Plus debuttò soltanto il 7 ottobre. Passando alle novità dei prossimi smartphone di Apple, tutte le varianti dovrebbero sfoggiare la Dynamic Island ed il connettore USB-C.