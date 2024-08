Evento Apple il 10 settembre: non solo i nuovi iPhone 16 al centro della scena

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe pensando al 10 settembre come data per il suo evento autunnale, nel corso del quale svelerà gli iPhone 16 ma non solo: della partita saranno anche le AirPods ed Apple Watch Series 10. Se questa notizia venisse confermata, i nuovi iPhone sarebbero acquistabili in tutto il mondo a partire dal 20 settembre.