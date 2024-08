Il nuovo tasto Capture Button "trasformerà" iPhone 16 in una fotocamera di fascia alta

Alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 16 di Apple manca sempre meno e di conseguenza le indiscrezioni si affollano maggiormente. In particolare, le ultime voci hanno riguardato il Capture Button , un nuovo pulsante che dovrebbe permettere agli utenti di scattare più facilmente le foto quando si ha il dispositivo orizzontalmente. Scopriamo insieme cosa si sa su questo nuovo tasto progettato da Cupertino.

iPhone 16 avrà il nuovo Capture Button: scopriamo cos’è

Il nuovo pulsante dovrebbe essere posizionato sul lato destro di iPhone. Per questo motivo i dispositivi venduti negli Stati Uniti vedranno l'antenna mmWave spostata sul lato sinistro.

Dunque, se fosse davvero così, si tratterebbe di un pulsante interessante, soprattutto per gli amanti della fotografia visto che, ad esempio, la possibilità di messa a fuoco automatica tramite una leggera pressione del pulsante somiglia molto all'azione effettuata quando si utilizza una fotocamera di fascia premium.

Il nuovo pulsante di iPhone 16, internamente, è noto come Capture Button. Si tratta di un tasto che supporterà più azioni e, inoltre, sarà sensibile alla pressione con cui verrà premuto. Stando alle ultime indiscrezioni, il pulsante sarà in grado di:

Su quali modelli di iPhone sarà disponibile

Secondo Mark Gurman di Bloomberg è probabile che il Capture Button sarà un'esclusiva di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. In ogni caso, per saperne di più con precisione occorrerà attendere.

