Un'immagine svela quanto iPhone 16 Pro Max sarà più grande di iPhone 15 Pro Max

Grazie all'immagine, si può osservare ancora più chiaramente l'aumento delle dimensioni del futuro iPhone, quantificabile in circa 0,2" . Si tratta di una notizia che gli utenti della variante Pro Max accoglieranno positivamente visto che questo modello di Apple fu pensato appositamente per gli amanti dei grandi display.

Anche iPhone 16 Pro dovrebbe beneficiare di un aumento delle dimensioni del display, che passerebbe da 6,1" a 6,3". Tra l'altro, entrambi i modelli potrebbero essere più alti e larghi degli attuali iPhone 15. Lo spessore, invece, rimarrà identico (il peso potrebbe subire un lieve aumento). Si specifica, inoltre, che Cupertino utilizzerà la tecnologia Border Reduction Structure (BRS) per le varianti Pro di iPhone 16: le cornici, quindi, appariranno più sottili.

I display dei futuri iPhone 16 Pro potrebbero essere fino al 20% più luminosi per i contenuti SDR, con picchi fino a 1.200 not di luminosità. Questa novità, dovrebbe favorire un'esperienza di visualizzazione dello schermo complessivamente migliore.

Infine, per quanto riguarda iPhone 16 e iPhone 16 Plus, i loro pannelli non dovrebbero subire alcuna variazione. Per l'uscita, invece, come da tradizione, occorrerà attendere il mese di settembre.