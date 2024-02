Tranne un nuovo tasto, iPhone 16 potrebbe non avere grosse novità

I nuovi iPhone 16, che verranno lanciati entro la fine del 2024, non dovrebbero presentare novità significative sul piano del design e delle funzionalità. A riferire questa notizia è il noto Ming-Chi Kuo, il quale ha dichiarato che le modifiche più importanti dovrebbe limitarsi ai display - leggermente più grandi sulle varianti Pro - ed all'implementazione di un tasto fisico per la cattura di foto e video. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, secondo Kuo è piuttosto improbabile che Cupertino introduca funzionalità particolarmente innovative già su iPhone 16 (per questo bisognerebbe attendere fino al 2025).

Secondo le indiscrezioni iPhone 16 Pro potrebbe avere un display da 6,3" (invece degli attuali 6,1") mentre la variante Pro Max potrebbe contare su un pannello da 6,9" (invece degli attuali 6,7"). Per quanto riguarda le funzioni basate sull'intelligenza artificiali, iPhone 16 non dovrebbe rappresentare una rivoluzione importante, che invece potrebbe arrivare direttamente nel 2025. Del resto, questo è ciò che ha scritto Kuo sul suo blog: "Si prevede che Apple non lancerà modelli di iPhone con modifiche di design significative e con l'ecosistema/applicazioni GenAI più completo/differenziato fino al 2025".