Con iPhone 17 Slim Apple rivoluzionerà il design del suo smartphone: i dettagli

Dall'implementazione degli schermi OLED e della tecnologia Face ID - ovvero con l'esordio di iPhone X - gli smartphone Apple non hanno subito grossi cambiamenti sul piano del design. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare. Secondo The Information, è in corso un'importante rivoluzione che dovrebbe condurre al nuovo iPhone 17 Slim.

Nel 2025, infatti, la serie iPhone 17 potrebbe includere questa nuova variante che costerebbe addirittura di più rispetto all'iPhone Pro Max. Inoltre, secondo 9to5Mac, i futuri dispositivi Apple potrebbero avere una Dynamic Island meno invasiva. Ritornando alla presunta variante Slim, potrebbe essere equipaggiato con un display da 6,6" (una via di mezzo, dunque, tra iPhone 17 Pro ed iPhone 17 Pro Max). Secondo un'altra indiscrezione lanciata da Ross Young, invece, il pannello di iPhone 17 Slim potrebbe avere una diagonale da 6,55".

Altre anticipazioni ipotizzano l'adozione di un telaio in alluminio, un foro più piccolo per la fotocamera anteriore ed i sensori fotografici posteriori ubicati in alto al centro. Per quanto riguarda la batteria, secondo alcuni su iPhone 16 Pro Max potrebbe essere montata un'unità con maggiore densità energetica (che dovrebbe garantire un'autonomia più importante rispetto a quella degli attuali modelli).