Apple pronta a cambiare tutto con iPhone 17 Slim: più design, meno fotocamere

iPhone 17 Slim: le possibili soluzioni di design

Addio alla variante Plus di iPhone?

iPhone 17 Slim potrebbe sostituire la variante Plus. Secondo le indiscrezioni, infatti, la gamma di iPhone 17 sarà cosi composta: iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro e Pro Max.

La variante Slim dovrebbe essere quella più costosa (anche se potrebbe non essere la più performante), con un prezzo di vendita di circa 1.299 dollari.

Secondo Kuo, Apple avrebbe preso questa decisione - ovvero di dire addio alla variante Plus - poiché "Il modello Plus rappresenta attualmente solo circa il 5-10% delle spedizioni totali di nuovi iPhone. Dunque, le altre tre varianti coprono già adeguatamente i segmenti di mercato di fascia alta. Il nuovo modello Slim non sostituirà il Plus, bensì rappresenterà una soluzione di design totalmente diversa dagli altri smartphone".