Apple smentisce uno dei consigli più ricorrenti su come asciugare un iPhone!

Uno dei consigli più frequenti quando si è alle prese con uno smartphone con del liquido all'interno è quello di inserirlo in un sacchetto con del riso crudo. Questo consiglio riguarda anche l'iPhone , nonostante il dispositivo di Cupertino sia resistente all'acqua. A riguardo, è stato scoperto che in una pagina di supporto proprio Apple sconsiglia questa pratica, anzi definisce rischioso e sbagliato provare ad asciugare il proprio dispositivo con il riso.

Va assolutamente evitato, invece, l'utilizzo dell'asciugacapelli o l'aria compressa, così come non vanno utilizzati oggetti da inserire nel connettore. Per quanto riguarda il riso, Apple chiarisce che "piccoli residui di riso potrebbero danneggiare l'iPhone". Dunque, la società ha smentito uno dei consigli maggiormente forniti quando l'utente è alle prese con uno smartphone "bagnato".