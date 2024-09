iPhone SE 4 e tutti gli iPhone 2025 avranno un'importante novità al display

In attesa della presentazione dei nuovi iPhone 16 , circolano in rete interessanti indiscrezioni sul futuro iPhone SE di quarta generazione . Stando a quanto riportato da Nikkei Asia, tutti gli iPhone del prossimo anno potrebbero essere equipaggiati con un display OLED : scopriamo insieme tutti i dettagli di questa notizia.

Tutto sembra confermare che iPhone SE 4 avrà display OLED

Apple avrebbe ordinato display OLED a due aziende: BOE e LG Display. Questo sarebbe avvenuto perché l'iPhone SE di quarta generazione - che potrebbe debuttare all'inizio del 2025 - monterebbe proprio questo tipo di pannello (con una diagonale da 6,1"). Dunque, sembrerebbe che Cupertino abbia abbandonato i più economici display LCD per qualcosa di più premium.

Display a parte, è probabile che iPhone SE 4 abbia un telaio molto simile a quello di iPhone 14, il riconoscimento tramite Face ID (dunque non più il Touch ID) e il pulsante Azione. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, così come già visto sui modelli del passato, è ipotizzabile la presenza di un solo sensore.

Sul piano del software ci sarebbero delle buone notizie. Sempre secondo le prime anticipazioni, lo smartphone più economico di Apple dovrebbe supportare le funzionalità di Apple Intelligence (probabile la presenza del chip A18). Dunque, a livello di performance potrebbe garantire qualcosa in più rispetto ad iPhone 15, che non otterrà queste funzionalità AI per via del processore e dei "soli" 6 GB di RAM.

Insomma, stando a queste informazioni (ovviamente tutte da confermare) l'iPhone SE di quarta generazione potrebbe rappresentare una valida alternativa per chi desidererà acquistare uno smartphone Apple senza spendere quanto richiesto dai modelli più premium.