Apple vuole l'iPhone senza cornici, ma senza "barare"

Due sono le spine nel fianco di Apple per quanto riguarda lo schermo dei propri iPhone. Uno è inerente ai fori per fotocamera frontale e Face ID, e l'altro le cornici: entrambi devono sparire (sapete come sbloccare un melafonino bloccato?).

Per il primo sappiamo che c'è già una scaletta che prevede dal 2026 l'arrivo di soluzioni sotto allo schermo, ma per il secondo la casa della mela deve rivolgersi ai suoi produttori di pannelli OLED, Samsung e LG.

Ed è quanto, secondo il sito coreano The Elec, è successo nei giorni scorsi. Apple ha infatti richiesto alle due aziende di sviluppare "pannelli OLED che rimuovano tutte le cornici anteriori dell'iPhone", ma senza "barare".

Cosa significa? Per creare l'impressione di avere uno schermo senza cornici, sui suoi telefoni Samsung utilizza un vetro curvo. Questo agisce da "lente d'ingrandimento" che distorce la luce intorno al bordo e crea l'impressione che la cornice non ci sia, ma Apple è restia a usare lo stesso approccio.

Ma per fare questo bisogna cambiare radicalmente il design del pannello, che dovrebbe portare a piegare tutti i circuiti nella cornice sotto al pannello, oltre a liberare lo spazio per le antenne e risolvere il problema delle interferenze.

Ma non è l'unico problema da affrontare. Apple vuole anche fotocamere sotto allo schermo e l'adozione di una soluzione senza cornici obbligherebbe a utilizzare pellicole protettive più sottili. Quindi i circuiti della fotocamera sotto allo schermo (UPC), che consente di avere schermi senza fori frontali, devono essere curvati insieme agli altri, mentre la pellicola protettiva che avvolge lo schermo (TFE) deve essere ridotta. La TFE protegge l'OLED dall'umidità e dall'ossigeno attraverso una pellicola inorganica che funge da barriera e una organica che blocca gli spazi vuoti della prima. Apple ha richiesto di ridurre gli spessori di queste pellicole, il che complica ulteriormente le cose.

Il problema è che con la tecnologia attuale è necessario ancora molto tempo per arrivare alla produzione di massa, ma già da ora Apple intende ridurre significativamente le cornici di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

E proprio a causa dell'adozione di un nuovo tipo di pannelli, che hanno causato gravi problemi di produzione, i nuovi top della mela potrebbero arrivare in quantità limitate, almeno all'inizio.

In ogni caso la strada è segnata: per il futuro Apple vuole pannelli puliti, senza fori e senza cornici.