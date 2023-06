Apple ufficializza la diffusione del kit sviluppatori per Vision Pro

Così come aveva annunciato durante la presentazione del visore Vision Pro, Apple ha provveduto a diffondere il developer kit (sdk) per il dispositivo così da permettere agli sviluppatori di realizzare le applicazioni: "A partire da oggi, la comunità globale di sviluppatori di Apple sarà in grado di creare una classe completamente nuova di app che sfruttano appieno Vision Pro e fondono perfettamente i contenuti digitali con il mondo fisico per consentire nuove esperienze straordinarie – ha affermato Apple - con l'SDK di visionOS, gli sviluppatori possono utilizzare le potenti e uniche funzionalità di Vision Pro e visionOS per progettare nuove esperienze di app in una varietà di categorie tra cui produttività, design, giochi e altro ancora".

Visto che al momento non è ancora possibile ottenere un Vision Pro, la società di Cupertino provvederà ad organizzare dal prossimo luglio una serie di laboratori in varie città del mondo come Cupertino, Londra, Monaco, Shanghai, Singapore e Tokyo.

Questi laboratori, quindi, permetteranno agli sviluppatori di provare Vision Pro e testare così le proprie app. Accanto a loro ci saranno gli ingegneri di Apple, pronti a fornire il supporto necessario. Successivamente, gli sviluppatori potranno acquistare kit hardware per testare le app e le varie funzioni simulando l'effetto finale sul Vision Pro che, ricordiamo, debutterà all'inizio del 2024.