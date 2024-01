Apple sta per iniziare a far pace con gli iPad

Nel 2023 non è stato presentato alcun nuovo modello di iPad, e francamente non possiamo dire di averne sentito troppo la mancanza: proprio qualche settimana fa, scrivevamo che con gli iPad non si capisce più niente, e che Apple avrebbe dovuto far chiarezza con la lineup dei suoi tablet, differenziando meglio i vari dispositivi.

Secondo quanto riportato da persone vicine all'azienda, come il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple era al corrente del "problema" e della sovrapposizione di alcuni modelli (come i più recenti iPad Air e iPad Pro, troppo simili tra loro), e aveva già stabilito una maggiore differenziazione dei vari modelli.

Il lancio di questa nuova lineup più differenziata dovrebbe iniziare già da fine marzo 2024: secondo Gurman, infatti, tra poco più di un mese Apple potrebbe lanciare nuovi iPad Pro e nuovi iPad Air.