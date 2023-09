Per i primi MacBook con chip M3 ci sarà da attendere, e non poco...

Brutte notizie per i fan di Apple che speravano di mettere le mani su una linea di Mac equipaggiati col processore M3. Secondo l'analista Apple Ming-Chi Kuo, infatti, la società di Cupertino non avrebbe più intenzione di rilasciare i nuovi modelli dotati dell'inedito chip "prima della fine di quest'anno". Si tratta di una notizia contrastante con quanto diffuso precedentemente: in tal senso, era stato ipotizzato che i primi Mac M3 sarebbero stati annunciati a ottobre, con le varianti più potenti M3 Pro, M3 Ultra e M3 Max in arrivo nel 2024.