Apple starebbe pensando ad un MacBook economico da lanciare nel 2024

Per questo motivo, nell'evento di martedì "Scary Fast", Apple potrebbe presentare il nuovo processore M3 e le sue varianti Pro e Max . Ovviamente, se ciò avvenisse, la società presenterebbe anche i nuovi MacBook Pro da 13", 14" e 16". Inoltre, sempre secondo Kuo, il nuovo chip "dovrebbe offrire un incremento più significativo in termini di potenza e di calcolo". Poi, se nemmeno l'M3 riuscisse ad aumentare le spedizioni dei Mac, Apple introdurrebbe un "modello di MacBook più conveniente".

A questo proposito, secondo l'indiscrezione originale proveniente da Taiwan, Apple, per ridurre i costi, applicherebbe delle modifiche al design.

In particolare, l'involucro esterno potrebbe essere realizzato con "materiali diversi". Tra l'altro, ad occupare questo ruolo di MacBook economico potrebbe esserci il modello da 12", presentato nel marzo 2015 e caratterizzato da un design sottile e leggero, dal peso complessivo di appena 1 kg (la sua produzione fu interrotta nel 2019).

Infine, su Weibo, è apparsa un'immagine che mostra una presunta confezione di un MacBook Pro inedito, tra l'altro con uno sfondo mai visto in precedenza (simile a quello utilizzato da Apple sull'iPhone 15 Pro). Tuttavia, ancora non si sa se si tratta di una foto reale oppure falsa. In ogni caso, all'evento del 30 ottobre manca poco: quindi, a breve tutto sarà svelato.