Apple starebbe lavorando su un MacBook pieghevole da 20" con piega invisibile

Apple ancora non ha debuttato nel mercato dei pieghevoli, tuttavia le cose presto potrebbero cambiare. Stando a quanto diffuso dal noto analista Ming-Chi Kuo, Cupertino starebbe pensando ad un MacBook con display pieghevole da 18,8" oppure 20,2". In tal senso, LG avvierebbe la produzione in serie dei pannelli nel quarto trimestre del 2025.

Kuo, inoltre, ha spiegato che Apple starebbe lavorando sul rendere la piega dello schermo quasi invisibile. Ovviamente tutto ciò richiederà l'impiego di tecniche e componenti dai costi non proprio accessibili, con evidenti ricadute sul prezzo di vendita del prodotto.

Difatti, secondo Kuo il MacBook pieghevole sarà un prodotto di fascia alta, con un prezzo di vendita che "sfiderà" quello del visore Apple Vision Pro, che appunto di partenza costa 3.499 dollari. Del resto, basti anche pensare che attualmente il MacBook Pro da 16" con M3 Pro ha un prezzo di ingresso pari a 3.099 euro.