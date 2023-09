Apple inserisce MacBook Pro 2017 con Touch Bar tra i prodotti vintage

Apple ha aggiunto anche i modelli di MacBook Pro 2017 da 13" e 15" con Touch Bar alla sua lista di prodotti vintage. Dunque, la società di Cupertino non garantisce più che avrà parti disponibili per la riparazione presso gli Apple Store oppure presso i fornitori di servizi autorizzati (AASP). In questo elenco, quindi, ora compare anche il laptop che ha debuttato nel 2017, diventato famoso anche a causa dei problemi innescati dalla tastiera Butterfly, che costrinsero la società prima a riconoscere il malfunzionamento e poi a richiamare le tastiere difettose.

Inoltre, nessun altro MacBook del 2017 supporterà il nuovo macOS Sonoma, annunciato durante la WWDC 2023 di giugno e che dovrebbe essere rilasciato al pubblico questo autunno. D'ora in poi questi laptop riceveranno solo patch di sicurezza (e questo dovrebbe durare per i prossimi due anni). Al contrario, la versione di MacBook del 2017 senza Touch Bar beneficerà ancora di un anno di supporto poiché Apple non ha aggiornato la versione entry-level del MacBook Pro nel 2018, mantenendo dunque il modello 2017 nei negozi per un altro anno.