Il mirroring di iPhone su macOS Sequoia sembra già funzionare meglio di quello di Android

A questo proposito, sebbene macOS Sequoia beta 1 non offra ufficialmente questa funzione, un utente è riuscito ad abilitarla. Ad un primo sguardo, il mirroring dell'iPhone sembra essere molto più reattivo rispetto alla funzione Phone Link, che consente il collegamento di uno smartphone Android a Windows. Il funzionamento dell'opzione di Apple, infatti, appare istantaneo, senza alcun ritardo o clamorosi bug.

L'utente "thebookisclosed", che ha contribuito ad abilitare iPhone Mirroring, ha chiarito che al momento non esiste un processo intuitivo per attivare il mirroring di un iPhone su macOS Sequoia beta 1. Dunque, gli altri utenti potrebbero dover attendere l'abilitazione ufficiale da parte di Apple. Tuttavia, già che la nuova modalità funzioni correttamente su una prima beta per sviluppatori rappresenta un ottimo segnale per il futuro.