Non solo iPhone e AirPods: la porta USB-C arriva anche sugli accessori Apple Magic

Secondo il giornalista di Bloomberg, la novità verrà annunciata insieme a un Mac aggiornato, anche se non è chiaro quale.

La transizione verso la porta USB-C si sta lentamente completando nel catalogo Apple (sapete cosa vuol dire USB4 ?). Dopo i nuovi iPhone 15 e la custodia degli AirPods Pro , Mark Gurman infatti prevede che il mese prossimo la casa della mela lancerà i nuovi accessori Apple Magic per Mac, Keyboard, Mouse e Trackpad, dotati della nuova porta.

Purtroppo non si hanno indicazioni se Apple finalmente sposterà la porta di ricarica dalla base del Magic Mouse su un lato, rendendo finalmente utilizzabile il dispositivo di puntamento anche da scarico, me molto probabilmente no.

Inoltre Gurman prevede che la casa di Cupertino rilasci nel 2023 anche nuovi AirPods con custodia di ricarica dotata di porta USB-C (dopo gli AirPods Pro 2), mentre per quanto riguarda gli AirPods Max dobbiamo attendere il lancio della seconda generazione per vedere l'introduzione della porta USB-C, ma a riguardo non abbiamo indicazioni sulle tempistiche.

Infine giornalista afferma che Apple intende rilasciare i nuovi accessori MagSafe, MagSafe Battery Pack e Alimentatore Duo, al momento dotati di porta Lightning, con porta USB-C, ma anche per questi non sono stati indicati tempi di rilascio.

In generale, secondo Mark Gurman la linea 2023 è considerata "di transizione" prima delle vere novità attese per il 2024 (che abbiamo elencato qui). Anzi, il giornalista chiama i dispositivi di quest'anno "Just-Good-Enough Line", ovvero la linea appena sufficiente per traghettare l'azienda all'anno prossimo.