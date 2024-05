È ora di pedalare: arrivano su Apple Mappe le indicazioni per chi va in bici

Da oggi, 10 maggio, arriva finalmente anche in Italia la possibilità di ottenere indicazioni stradali per gli spostamenti in bici su Apple Mappe. La possibilità di avere indicazioni per ciclisti era arrivata quasi quattro anni fa per altri paesi, ma latitava ancora per il territorio italiano.

Adesso sono finalmente attive anche da noi e, come già visto altrove, includono tanti dettagli utili per chi si sposta in bici: anteprima e indicazioni in tempo reale sul dislivello, notifiche per scendere e fare tratti di strada a piedi se necessario, possibilità di escludere dislivelli e strade trafficate, indicazioni vocali per rimanere concentrati sul percorso e, ovviamente, indicazioni stradali anche su Apple Watch.

Per quel che riguarda Apple Watch, le indicazioni sono ottimizzate per il ciclismo e includono una panoramica dell'altitudine lungo il percorso, un feedback aptico per le indicazioni passo passo e commenti vocali su velocità e distanza direttamente dall'altoparlante di Apple Watch.

Dall'app Mappe è possibile impostare la bicicletta come opzione di trasporto predefinita e le indicazioni in bici sono già attive per tutto il territorio nazionale.