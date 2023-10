Apple lancia Meet with Apple Experts: laboratori, sessioni e workshop per gli sviluppatori

Apple ha annunciato il nuovo servizio Meet with Apple Experts, ovvero una serie di incontri con gli esperti di Cupertino dedicati agli sviluppatori. Quest'ultimi potranno partecipare a sessioni, workshop, laboratori e a consultazioni dirette per conoscere gli ultimi strumenti di sviluppo e risorse che consentiranno di far fare alle loro app un upgrade.

In particolare, saranno oltre 50 le sessioni, i seminari e le consultazioni già disponibili. Difatti, "Meet with Apple Experts" prevede accesso continuo ad attività online e in presenza, consentendo agli sviluppatori di tutto il mondo più opportunità di connettersi direttamente con esperti di Apple, e ottenere approfondimenti, supporto e feedback. In particolare, gli sviluppatori possono iscriversi per ottenere feedback su varie tematiche, e approfondimenti che riguardano iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, visionOS e come app e giochi possono essere ottimizzati grazie alle tecnologie hardware.

Durante molte sessioni sarà anche possibile ricevere aiuto per migliorare le esperienze con le app e i giochi sull'App Store, personalizzando le pagine di prodotto, semplificando la scoperta delle app, sfruttando al massimo gli eventi in-app e aumentando il numero di clienti attraverso funzioni quali Analisi app.

Tra l'altro, sessioni, laboratori e workshop sono disponibili in più fusi orari e lingue.