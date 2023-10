Apple vuole lanciare un suo motore di ricerca?

Apple ha investito molte risorse nel software sin dalla sua nascita, proprio per accompagnare e rendere esclusivi i suoi prodotti hardware. Ma un motore di ricerca non l'ha mai avuto , giusto per fare un ovvio confronto con Google. Eppure questo non è da escludere per il futuro.

Apple è ai vertici del settore tech in tanti ambiti. Oltre a essere presente in quello hardware, con iPhone e Mac primi fra tutti, troviamo l'azienda presente anche nel settore software.

Nelle ultime ore infatti il noto Mark Gurman di Bloomberg ha condiviso online interessanti dettagli che riguardano il futuro di Apple. Al centro di tutto troviamo l'App Store, il quale potrebbe presto arricchirsi di un motore di ricerca interno. Questo avrebbe lo scopo di rendere più accurati i risultati di ricerca, ma anche i suggerimenti forniti ai vari utenti.

Tale motore di ricerca interno sarebbe identificato col nome in codice di "Pegasus" e sarebbe destinato tanto all'ambiente iOS quanto a quello macOS.

Lo scopo è implementarlo nell'App Store e anche in specifiche app. Tale motore di ricerca interno potrebbe integrare anche degli strumenti di intelligenza artificiale generativa.

In questo contesto, Apple ammette che il suo motore di ricerca interno e Spotlight, funzione simile alla selezione nelle ricerche lanciata con iOS 14, non sono potenti come il motore di ricerca di Google. Tuttavia, Apple confida nel grosso volume di annunci pubblicitari veicolati tramite l'App Store, dai quali deriverebbe un buon numero di informazioni per ottimizzare e allenare il suo motore di ricerca interno.

Ma allora Apple lancerà un motore di ricerca vero e proprio, esattamente come quello di Google? Difficile rispondere, Apple in passato è stata categorica in merito alla non necessità di avere un proprio motore di ricerca pubblico. Staremo a vedere se ha cambiato idea.