Apple Music Classical arriva su CarPlay ma l'app viene subito rimossa

In questo periodo storico, lo streaming musicale la fa da padrone ed è importante per gli utenti avere il proprio servizio preferito sempre a portata di mano. Apple infatti aveva da poco reso disponibile l'applicazione di Music Classical anche su CarPlay , ma poi l'ha rimossa nel giro di poche ore.

Attualmente non è chiaro se e quando verrà ripristinato il supporto a CarPlay e per il momento Apple non ha rilasciato commenti sulla questione. Comunque, per tutti gli utenti interessati, è ancora possibile controllare l'applicazione di Music Classical direttamente dall'interfaccia Now Playing su CarPlay. Nonostante questo ''intoppo'' è più che lecito aspettarsi in futuro il ripristino di Music Classical una volta risolti i problemi, visto comunque il recente arrivo su iPad e la presenza dell'app addirittura su Android.