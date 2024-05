Apple Music ci rivela (un po' alla volta) la propria classifica con i migliori album di sempre

Apple Music, il servizio per lo streaming musicale dell'azienda di Cupertino, ha annunciato l'uscita di un elenco celebrativo con i migliori album mai realizzati (sapete già come spostare playlist Spotify su Apple Music?). La classifica comprende 100 dischi scelti dal team di esperti di Apple Music in collaborazione con i seguenti artisti: Maren Morris, Pharrell Williams, J. Balvin, Charli XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon e Nia Archives, oltre a cantautori, produttori e professionisti del settore. Come comunicato da Apple sulla propria pagina:

L'elenco è una dichiarazione editoriale, completamente indipendente da qualsiasi numero di streaming su Apple Music: una lettera d'amore ai dischi che hanno plasmato il mondo in cui vivono e ascoltano gli amanti della musica.

L'elenco, però, non è interamente consultabile fin da subito. Infatti Apple ha scelto di rivelare 10 album ogni giorno per i prossimi 10 giorni, fino al completamento della classifica. Per seguire quotidianamente il conto alla rovescia basterà recarsi sul sito dedicato.

Nella pagina, inoltre, è possibile trovare anche delle analisi approfondite per ogni album, interviste d'archivio e altro ancora.