Apple Music anticipa Spotify: come funziona Music Replay 2023

In attesa dello Spotify Wrapped 2023, che stando alle ultime notizie dovrebbe arrivare a breve, Apple ha ufficializzato l'arrivo di Music Replay 2023, che come si può già intuire consentirà agli abbonati di visionare le classifiche dei propri artisti, album, playlist e tanto altro più ascoltati durante l'anno.

Nello specifico, per accedere al proprio Apple Music Replay 2023, gli utenti dovranno premere su questo link ed inserire le proprie credenziali di Apple Music. Successivamente, la piattaforma genererà un filmato simile alla storie di Instagram che sintetizzerà tutti gli ascolti effettuati durante l'anno. Tra l'altro, per ogni singolo filmato verrà riprodotta una canzone a tema. Inoltre, gli utenti potranno aggiungere la playlist Replay 2023 alla personale libreria di Apple Music, in modo tale da poter riprodurre le canzoni più ascoltate. La società di Cupertino, offre anche un tracker dei traguardi, che mostrerà se l'utente abbia raggiunto determinati obiettivi durante l'utilizzo del servizio, come l'ascolto di 1.000 brani.