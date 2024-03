Dopo essere passato da Spotify ad Apple Music, il primo, grande trauma è stato accorgersi che il resto del mondo non aveva fatto la mia stessa scelta. Tutti i miei amici continuavano a usare Spotify, il che non stupisce: con oltre 600 milioni di utenti attivi, Spotify è l'app di musica in streaming più utilizzata al mondo.

Se come me siete passati da Spotify ad Apple Music, quindi, sono certo che sarà capitato anche a voi lo scenario tipico: state chattando con un amico, lui vuole condividere una canzone e vi invia (ovviamente) un link Spotify. Oppure, viceversa, potreste voler essere voi a voler condividere un brano, e ricevere (legittimi) insulti se inviate un link ad un brano su Apple Music.

Purtroppo, temo che in questa situazione di minoranza sia necessario correre ai ripari e, ahimè, adeguarsi all'idea che la maggior parte delle persone che ci circonda usa Spotify. Per questo, ho trovato particolarmente utile uno Shortcut (ossia un Comando rapido, di quelli che si possono aggiungere all'omonima app) che converte i link Spotify in link Apple Music, e viceversa.