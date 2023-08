Apple Music ha una nuova stazione per non rimpiangere Spotify

Da oggi su Apple Music è disponibile una nuova playlist algoritmica, chiamata Stazione di musica da scoprire (Discovery Station in inglese) e chiunque sia stato un utente Spotify in passato sa bene quanto se ne sentisse la mancanza. Lo scopo di questa nuova stazione personalizzata è quello di proporre all'utente dei brani che potrebbero piacergli ma che non ha mai ascoltato; ed è proprio in questo che si differenzia dall'altra playlist algoritmica basata sui gusti dell'utente, chiamata genericamente Stazione di [nome e cognome], che propone invece canzoni già ascoltate in passato.

Personalmente, ho accolto con grande gioia questa nuova Stazione, che sto ascoltando con gusto da stamattina. Qualche mese fa sono passato da Spotify ad Apple Music e devo ammettere che le playlist Discover Weekly e Release Radar mi mancano molto: trovo che questo genere di compilation sia un ottimo modo per scoprire nuova musica, oltre che una soluzione pronta all'uso per tutte le volte che vuoi ascoltare qualcosa nelle tue corde, ma senza pensare precisamente a un artista o un genere. Nei primi tempi d'uso di Apple Music, le playlist algoritmiche di Spotify sono sicuramente una delle funzioni che mi è mancata di più, specialmente considerando che la sezione Scopri di Apple Music si è rivelata inutile. È un'intera sezione dell'app che letteralmente non visito mai, un tab che potrebbe completamente scomparire per quel che mi riguarda: a differenza di quanto mi aspettassi, e a differenza di quanto avviene con il tab Ascolta ora, la sezione Scopri di Apple Music non viene personalizzata in base ai gusti dell'utente e francamente sembra solo una gigantesca vetrina pubblicitaria, piena di Hit estive italiane, Top 100 mondo, Canzoni dall'ultimo film del momento e altre amenità che ignoro prontamente. Un esempio nella galleria qui sotto: tutte playlist che non ho mai ascoltato e non ascolterei mai.

È francamente un peccato: Apple Music è piena di ottime playlist curate dal team editoriale di Apple che potrebbero trovare spazio nella sezione Scopri in base agli ascolti dell'utente, ma i contenuti del tab sono invece standardizzati per paese (almeno da quel che mi è parso di capire). Facendo una breve ricerca sul subreddit di Apple Music ho trovato in pochissimo tempo centinaia di commenti che si lamentano della sezione Scopri (Browse in inglese).

Me lo domando anch'io amico.