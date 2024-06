Apple apre il suo NFC su iPhone: l'UE sembra convinta, multa evitata?

L'Unione Europea sembra soddisfatta di quanto fatto da Apple su Apple Pay e la compatibilità del chip NFC con le piattaforme di pagamento digitale di terze parti. In particolare, la società di Cupertino ha proposto l'apertura dell'NFC su iOS all'interno dello Spazio Economico Europeo e quest'ultima proposta pare aver convinto l'UE.

Stando a quanto raccolto dal Financial Times, le autorità preposte dell'UE avrebbero accettato le proposte di Apple, tra cui l'accesso gratuito all'NFC su iOS da parte di app terze, il superamento dell'obbligo di utilizzo di Apple Pay/Apple Wallet, lo sfruttamento di Face ID e TouchID per assicurare piena sicurezza agli utenti e la validità di queste misure per dieci anni.