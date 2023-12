Apple e il suo ricco 2024: iPad Pro, iPad Air e MacBook Air pronti al debutto

Apple è sicuramente tra i principali attori in questo contesto, e proprio a proposito di Apple sono emerse interessanti novità su cosa attenderci dalla casa di Cupertino dal prossimo anno. Le informazioni arrivano dall'ormai autorevole Mark Gurman di Bloomberg, particolarmente esperto per quanto concerne i piani futuri di Apple.

Questo 2023 si sta avviando ormai alla sua chiusura e si guarda già al nuovo anno. Lo stesso fanno i maggiori produttori immersi nel mercato tech, soprattutto quando si tratta di nuovi dispositivi come smartphone , tablet e notebook .

Le informazioni appena condivise online da Gurman riguardano nello specifico i nuovi dispositivi Apple che vedremo nella prima parte del 2024.

Secondo Gurman, le prime novità di Apple dovrebbero arrivare già tra gennaio e febbraio, con i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con processori M3. Questi dispositivi dovrebbero arrivare con macOS 14.3, la nuova release software che ovviamente verrà distribuita come aggiornamento per gli altri MacBook già presenti sul mercato.

A seguire, per fine marzo 2024, si attendono i nuovi iPad. Stiamo parlando del nuovo iPad Pro e del nuovo iPad Air. Il primo dovrebbe arrivare in due varianti, una da 11 e l'altra da 13 pollici. Entrambe avranno un display OLED e potranno contare sul valido supporto dei processori M3 di Apple.

Rimanendo sempre in tema iPad Pro, arriveranno anche dei modelli aggiornati per Magic Keyboard e Apple Pencil. Dalla nuova tastiera targata Apple ci si aspetta che renda iPad Pro sempre più simile a un notebook, probabilmente trasmettendo una sensazione simile a quella che si ha utilizzando i Surface di Microsoft.

Per quanto riguarda iPad Air infine, sono attese anche per questo modello due varianti: la prima con display da 11 pollici e la seconda con diagonale da 12,9 pollici.

Insomma, un inizio anno sicuramente molto frizzante per Apple, e soprattutto per coloro che attendono i suoi nuovi prodotti. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo maggiori dettagli sui periodi esatti di lancio.