Apple ha in mente grandi novità per le nuove AirPods

Conosciamo da ormai diversi anni le AirPods di casa Apple, le quali nel tempo si sono evolute dando spazio a una differenziazione di modelli. Questo ha portato a modelli diversi che differiscono per prestazioni e ovviamente per prezzo. Dopo le AirPods di terza generazione e AirPods Pro , la casa di Cupertino ha in mente di apportare delle importanti modifiche .

Apple è una presenza molto imponente in tutto il settore tecnologico, e questo non riguarda solo il segmento degli smartphone e dei notebook ma anche quello dei prodotti audio come le cuffie true wireless .

Secondo quanto riferito dall'accurato Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe in mente di lanciare ben due modelli diversi di AirPods di quarta generazione, i quali poi si andranno ad affiancare alle AirPods Pro. Questa differenziazione di modelli di AirPods dovrebbe portare ad avere un modello con performance più spinte, come la cancellazione del rumore attiva e gli speaker integrati nel case di ricarica.

Il modello di AirPods meno performante invece arriverà a un prezzo più abbordabile. Entrambi i modelli si differenzieranno chiaramente anche da AirPods Pro, probabilmente per non includere dei cuscinetti auricolari per intercambiabili.

Si prevedono degli aggiornamenti anche in termini di design, con i due nuovi modelli di AirPods che dovrebbero presentare uno stelo più corto e quindi un look più simile al modello Pro che già conosciamo. La decisione di differenziare ulteriormente i modelli di AirPods sarebbe stata presa da Apple per spingere maggiormente sulle vendite delle nuove generazioni di AirPods, rendendole più appetibili in termini di prezzi e funzionalità rispetto alle generazioni precedenti.