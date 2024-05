Apple annuncia nuove funzioni per l'accessibilità: ecco l'Eye Tracking, Music Haptics e Scorciatoie vocali

L'accessibilità è un tema che con il passare del tempo è sensibilmente cresciuto in quanto a considerazione da parte delle grandi aziende, Apple inclusa. L'azienda di Cupertino, infatti, ha appena annunciato delle nuove funzioni per l'accessibilità, in arrivo entro la fine dell'anno su iPhone e iPad (ci sono novità anche per Vision Pro). Andiamo a vedere il tutto nel dettaglio.

Eye Tracking su iPad e iPhone

Grazie all'intelligenza artificiale, l'Eye Tracking offre agli utenti con disabilità fisiche un'opzione integrata per navigare su iPad e iPhone solo con gli occhi. Eye Tracking utilizza la fotocamera frontale per essere configurato e calibrato in pochi secondi. Il tracciamento oculare funziona su iPadOS e app iOS e non richiede hardware o accessori aggiuntivi.

Music Haptics

Music Haptics è la proposta di Apple, per gli utenti con problemi di udito o non udenti, di sperimentare la musica su iPhone. Il Taptic Engine di iPhone permette di sincronizzare tap e vibrazioni con la musica in riproduzione ed'è compatibile con milioni di brani nel catalogo Apple Music. Music Haptics sarà disponibile come API per consentire agli sviluppatori di rendere la musica più accessibile nelle loro app.

Nuove funzioni per il parlato

Con le scorciatoie vocali (Vocal Shortcuts), gli utenti di iPhone e iPad possono assegnare espressioni personalizzate che Siri può comprendere per avviare scorciatoie e completare attività complesse. La nuova funzione Listen for Atypical Speech, pensata per utenti con patologie acquisite o progressive che influenzano il linguaggio, offre invece un'opzione per migliorare il riconoscimento vocale.

Vehicle Motion Cues

Vehicle Motion Cues è una nuova esperienza per iPhone e iPad che può aiutare a ridurre la chinetosi dei passeggeri nei veicoli in movimento. La ricerca mostra che la chinetosi è comunemente causata da un conflitto sensoriale tra ciò che una persona vede e ciò che sente, impedendo così l'utilizzo di un dispositivo quando si è in movimento. Utilizzando i sensori integrati nell'iPhone e nell'iPad, Vehicle Motion Cues riconosce quando un utente si trova in un veicolo in movimento e risponde di conseguenza, visualizzando sia dei segnali di movimento del veicolo, sia dei punti animati sui bordi dello schermo che rappresentano i cambiamenti nel movimento del veicolo.

Accessibilità su CarPlay

CarPlay guadagna delle nuove funzioni di accessibilità: il controllo vocale, i filtri colorati e il riconoscimento del suono. Con il controllo vocale, gli utenti possono navigare in CarPlay e controllare le app solo con la voce, mentre grazie al riconoscimento del suono, i conducenti o i passeggeri non udenti o con problemi di udito possono essere avvisati in caso di clacson o sirene in avvicinamento. I filtri colorati rendono l'interfaccia CarPlay visivamente più facile da usare per gli utenti daltonici.

Funzioni in arrivo su visionOS

VisionOS guadagna diverse funzioni di accessibilità: Live Captions (sottotitoli in tempo reale), Reduce Transparency, Smart Invert, and Dim Flashing Lights per gli utenti ipovedenti o per coloro che desiderano evitare luci intense e lampeggi frequenti. Apple Vision Pro aggiungerà la possibilità di spostare i sottotitoli utilizzando la barra della finestra durante Apple Immersive Video, oltre al supporto per ulteriori apparecchi acustici Made for iPhone e processori acustici cocleari.

Apple festeggia la Giornata mondiale di sensibilizzazione sull'accessibilità attraverso nuove funzionalità ed eventi in alcuni Apple Store selezionati (tra cui l'Apple Piazza Liberty di Milano). Tutte le informazioni sono disponibili nel dettaglio sulla pagina del comunicato stampa.