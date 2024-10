Finalmente Apple l'ha capito: non c'è più bisogno di nuovi modelli ogni anno!

Il lancio del primo iPhone nel 2007 ha dato il via all'era degli smartphone. (Se non concordiamo su questo, tanto vale non iniziare neanche.) Per oltre un decennio siamo stati sommersi da nuovi modelli su nuovi modelli, di ogni dimensione e prezzo, complice ovviamente l'arrivo di Android e dei tantissimi produttori che sono saliti sul suo treno. Il tempo, da bravo "controllore", ne ha fatti scendere diversi lungo il cammino, ma fatto sta che per oltre una decina di anni l'innovazione tecnologica, che potevamo davvero toccare con mano, ha fatto da traino all'esigenza delle aziende di farci spendere soldi. Ma finalmente tutto questo "consumismo" potrebbe finire.

Apple si è stufata, e a buona ragione

Mark Gurman, noto giornalista e analista di Bloomberg, specializzato nel mondo Apple, afferma che Apple si prepara a un cambio di paradigma non indifferente. Per anni infatti l'azienda di Cupertino ha aggiornato i suoi principali prodotti (non solo iPhone) su base annuale. Questo modello di business aveva le sue ragioni d'essere, e non solo per le ragioni che abbiamo discusso in precedenza. Il pubblico sapeva cosa e quando aspettarsi, i dipendenti Apple lo stesso, e anche analisti e investitori erano in qualche modo rassicurati da questa regolarità (per non parlare dei flussi di cassa dell'azienda). Col passare del tempo però ci sono stati anche dei problemi e dei conseguenti ritardi in questa strategia. La line-up Apple è varia al punto che aggiornare tutto ogni anno non solo non ha senso, ma diventa anche oneroso.

La forza dell'ecosistema è questa: una volta che hai un prodotto, vorresti anche tutti gli altri suoi "fratelli".

Bisogna infatti capire come Apple è organizzata internamente. Non c'è un "team iPhone" o un "team iPad", quanto piuttosto un "team hardware", uno software e uno dedicato ai servizi. Questo significa che chi lavora su un certo componente hardware lo farà non solo per iPhone, ma anche per Mac, iPad, Apple Watch e altri prodotti. E in cima a tutto questo deve esserci un raccordo con chi si occupa del software. Più aumenta il numero di prodotti diversi, e più frequentemente vengono rilasciati nuovi modelli, tanto più questo ciclo di sviluppo si complica. E le conseguenze, in parte, le pagano anche gli utenti. Un esempio banale ma recente è Apple Intelligence, a lungo attesa, ma ancora non del tutto operativa nemmeno negli USA; mentre per vederla in Italia dovremo aspettare il 2025.

Niente più iPhone nuovi ogni anno?

Che questo ciclo annuale non funzioni è insomma evidente, così come è evidente che la stessa Apple ha già cambiato in parte rotta. Non c'è stato alcun Apple Watch Ultra nuovo quest'anno e anche il prossimo iPhone SE arriverà solo dopo il 2024. Ma quindi nel 2025 non ci sarà un iPhone 17? È ovviamente presto per dirlo, ma anche lo stesso Gurman è scettico al riguardo. Per ragioni competitive, finanziare e di marketing, Apple continuerà probabilmente a produrre nuovi iPhone ogni anno, almeno nel prossimo futuro. Al contempo però diventerà (e in parte è già diventata) molto più selettiva in altre aree.

Diremo addio anche alle storiche file fuori dagli Apple Store?

Da una parte avremo insomma "la costanza di iPhone", mentre gli altri prodotti arriveranno quando sono pronti e quando ha senso che siano pronti, cosa che, da utenti ignoranti, ci augureremmo per tutto ormai. Entro la fine dell'anno, ad esempio, avremo i nuovi Mac con chip M4, mentre per l'iPad con questo stesso SoC dovremo aspettare il prossimo anno. Detto questo, Apple ha in mente di effettuare importanti aggiornamenti a iOS 18 per gran parte del 2025, per sincronizzare meglio i lanci hardware con la disponibilità del software. Questo significa che non sarà sempre tutto pronto per settembre, assieme ai nuovi iPhone, ma in modo più scaglionato. Questo cambiamento potrebbe non piacere nell'immediato agli investitori, che amano la regolarità, ma se serviranno a rendere Apple più innovativa non saremo certo noi a lamentarci. E qualche voce di corridoio non confermata insinuava che anche Samsung stesse riconsiderando il lancio della serie Galaxy S26. Se poi ulteriori introiti dovessero arrivare nelle casse di Apple anche al di fuori del trimestre pre-natalizio, nemmeno gli investitori si lamenterebbero più.

