La primavera 2024 di Apple si preannuncia ricca: in rampa di lancio i nuovi iPad e MacBook

Importanti indiscrezioni su Apple. La società di Cupertino, infatti, avrebbe in programma di rilasciare i nuovi modelli di iPad Air, iPad Pro e MacBook Air nella primavera di quest'anno. Dunque, stando alle previsioni di Mark Gurman di Bloomberg, questi dispositivi potrebbero debuttare già tra marzo ed aprile. Prima di addentrarci nella notizia, potrebbe tornare utile consultare la nostra guida sui migliori iPad.

Passando alle possibili specifiche, iPad Air dovrebbe essere disponibile in due varianti: una col display da 10,9"; l'altra con un pannello da 12,9". Il chip dovrebbe essere l'M2 di Apple, con supporto al Wi-Fi 6E ed al Bluetooth 5.3. iPad Pro, invece, sarà disponibile con il display da 11" e da 13". Tra l'altro, potrebbe essere il primo iPad con un pannello OLED. Per questo motivo, il nuovo modello dovrebbe avere un prezzo di vendita più alto rispetto al passato. Il processore scelto dovrebbe essere l'M3 di Apple, mentre non mancherebbe la ricarica wireless MagSafe ed una Magic Keyboard ridisegnata con un trackpad più grande ed un guscio superiore in alluminio.