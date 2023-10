Apple annuncerà i nuovi iPad questa settimana, ma il rilascio "non avverrà in questo mese"

Apple sta lavorando sui nuovi modelli di iPad e MacBook, tuttavia, Mark Gurman di Bloomberg, ritiene che il rilascio dei dispositivi non avverrà questo mese. In particolare, ha affermato che "Il più delle volte, l'azienda lancia nuovi laptop e iPad nel mese di ottobre, circa un mese dopo l'uscita dell'ultimo iPhone. E anche se a luglio avevo riferito che Apple stava pianificando un rilascio del genere quest'anno, le ultime indicazioni suggeriscono che ciò non avverrà questo mese".

Inoltre, lo stesso Gurman ha specificato che i nuovi modelli iPad Air, iPad mini e iPad entry-level sono tutti in fase di sviluppo e verranno equipaggiati con chip più veloci, tuttavia non crede che "aggiornamenti di alcun significato siano imminenti". A riguardo, si è espresso anche il noto analista di Apple Ming-Chi Kuo, il quale ha dichiarato che "l'uscita dei nuovi modelli di iPad è improbabile prima della fine dell'anno". Se tutto ciò si confermasse vero, il 2023 sarebbe il primo anno solare senza l'annuncio di nuovi iPad.