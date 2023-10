Apple potrebbe annunciare i nuovi Mac alla fine di ottobre

Importanti indiscrezioni dall'universo Apple. In particolare, secondo Mark Gurman di Bloomberg la società di Cupertino, alla fine del mese di ottobre, annuncerà i nuovi Mac. Tra questi, potrebbe esserci un'inedita versione di iMac e uno o più modelli di Macbook Pro. Inoltre, sempre secondo Gurman, Apple starebbe lavorando anche su un nuovo iMac di fascia alta con un display da 32". Tuttavia, il lancio di questo PC non è previsto prima della fine del 2024 o del 2025.

Facendo un passo indietro, Apple ha lanciato nella primavera del 2021 l'iMac da 24", caratterizzato dalla presenza del processore M1. Ovviamente un aggiornamento sarebbe ben gradito dagli utenti, tuttavia ancora non è chiaro se la società abbia intenzione di lanciare il nuovo iMac con il chip M3 oppure se opterà per l'adozione dell'M2. Per quanto riguarda i MacBook Pro da 14" e 16", dopo il lancio della precedente generazione con a bordo l'M2 a gennaio, un eventuale aggiornamento risulterebbe abbastanza atipico (anche se non mancano i precedenti).