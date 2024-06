Apple pagherà OpenAI in visibilità: l'integrazione di ChatGPT su iPhone e simili non costerà niente a Cupertino

Tra le varie novità di iOS 18, ci sarà l'integrazione di ChatGPT. A riguardo, una notizia diffusa da Bloomberg ha svelato dettagli sull'accordo tra Apple ed OpenAI. In particolare, sembrerebbe che la società di Cupertino non pagherà nulla ad OpenAI per l'integrazione del suo chatbot nella nuova versione del sistema operativo.

Il vantaggio di OpenAI, dunque, sarebbe proprio quello dell'integrazione di ChatGPT nel software di Apple e nei vari strumenti, tra cui Siri. In questo modo, la tecnologia dell'azienda raggiungerà diversi milioni di potenziali utenti. Per quanto riguarda Apple, sempre secondo Bloomberg, la società starebbe valutando di siglare accordi di revenue sharing con le aziende dedicate all'AI. In pratica, Cupertino riceverebbe una parte dei ricavi innescati dai suoi partner che monetizzano i propri servizi sulle piattaforme targate Apple.