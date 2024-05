Apple in trattativa con OpenAI per portare ChatGPT su iOS 18

Apple starebbe chiudendo un accordo con OpenAI per implementare parte della tecnologia dell'azienda IA sull'iPhone di quest'anno. In particolare, l'obiettivo di Cupertino sarebbe quello di offrire su iOS 18 un "chatbot popolare" alimentato da ChatGPT .

I dettagli del presunto accordo

Apple, inoltre, avrebbe svolto dei colloqui anche con Google al fine di ottenere licenze per l'utilizzo del chatbot Gemini . Fino ad ora, però, pare che l'accordo non sia stato ancora trovato.

Secondo il rapporto "Un accordo OpenAI consentirebbe ad Apple di offrire un chatbot popolare come parte di una raffica di nuove funzionalità di intelligenza artificiale che prevede di annunciare il mese prossimo". Sembrerebbe, quindi, che Apple e OpenAI siano giunti ad un accordo in vista di iOS 18 , la versione del sistema operativo con cui Cupertino auspica di competere con la concorrenza nell'ambito dell'IA.

Gli sforzi di Apple sull’IA

Recenti indiscrezioni hanno evidenziato che le funzionalità IA di iOS 18 saranno alimentate - almeno in parte - dai data center Apple con processori Apple Silicon.

Inoltre, tante funzioni verranno eseguite direttamente sul dispositivo: per questo motivo, Apple punterà sui vantaggi della privacy e della velocità.

La società dovrebbe annunciare iOS 18 e le nuove funzionalità IA durante il WWDC, che prenderà il via il 10 giugno. Come già riferito in passato, Apple al centro di questa rivoluzione avrebbe messo Siri, il suo noto assistente vocale.

Sembrerebbe, infatti, che Siri verrà potenziato in maniera importante al fine di poter eseguire nuove funzionalità e con maggiore efficacia. Insomma, è ormai evidente che la società di Cupertino stia lavorando alacremente nel tentativo di sfidare le altre aziende nel campo dell'IA.