Anche Apple Pencil si sta guadagnando il grado di "Pro"?

Già dalle anticipazioni emerse in precedenza abbiamo appreso che il nuovo evento Apple sarà anche l'occasione per vedere la nuova Apple Pencil . Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori informazioni che indicherebbero il debutto di un'inedita Apple Pencil Pro .

Il nome Apple Pencil Pro è trapelato da una didascalia scovata sul sito ufficiale Apple in Giappone . Il testo include ripetutamente il nome di Apple Pencil Pro, inserito all'interno della descrizione di un'immagine promozionale per i nuovi iPad.

Se davvero Apple Pencil seguisse la filosofia per la nomenclatura adottata da Apple per i suoi iPhone, ovvero guadagnandosi il titolo "Pro", allora potremmo aspettarci delle funzionalità esclusive e più avanzate anche rispetto al nuovo modello di Pencil. Al momento è davvero difficile ipotizzare di cosa possa trattarsi.

Rimane anche da confermare che si sia trattato di un'anticipazione involontaria. Non sono state scovate tracce simili sul sito ufficiale Apple per gli Stati Uniti, dove ogni riferimento punta semplicemente ad Apple Pencil. In ogni caso, mancano poche ore per scoprirlo con certezza. L'appuntamento è fissato al 7 maggio, ore 16 in Italia.