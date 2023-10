Alla nuova Apple Pencil con USB-C manca una funzione fondamentale di tutte le altre

Apple ha appena svelato una nuova Apple Pencil con USB-C: ricorda molto la Penicl di seconda generazione come design, ma a differenza di quest'ultima non si ricarica magneticamente agganciandola all'iPad, ma si collega al connettore USB-C nascosto sotto il tappo.

La nuova Apple Pencil è compatibile con tutti gli iPad dotati di USB-C e funziona con tutti i software che supportano le altre Apple Pencil. Inoltre, se utilizzata con un modello dotato di chip M2, supporta anche la funzione "hover", che rileva la presenza anche senza contatto con lo schermo, mostrando dove si trova la punta ancor prima di poggiarla sul display.

Tuttavia, ci sono anche delle mancanze importanti: a differenza della penna di seconda generazione non supporta il double tap per cambiare strumento e, soprattutto, non rileva i livelli di pressione. L'assenza del riconoscimento della pressione è un dettaglio non da poco, considerando che si tratta di una funzione presente anche sul primo modello di Apple Penicl.