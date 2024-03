Apple Pencil e Vision Pro: accoppiata vincente per la realtà virtuale?

Ancora oggi, tra i prodotti hardware più interessanti della mela morsicata, troviamo sicuramente la Apple Pencil (sapete con quali app sfruttarla al meglio?). L'utente Apple ha già imparato ad apprezzare la Pencil in abbinamento, ovviamente, al proprio iPad ma sembrano esserci novità per il futuro.

Secondo quanto emerso, l'azienda di Cupertino avrebbe testato internamente una nuova Apple Pencil con supporto a Vision Pro. In questo modo gli utenti potrebbero interagire, tramite la penna, con le applicazioni per il disegno già presenti su visionOS (come Freeform).