Apple presenta la Pride Collection 2024: cinturino e sfondi in onore della comunità LGBTQ+

Gli sfondi saranno personalizzabili dagli utenti, con la possibilità di scegliere il colore dominante. La watchface invece prevede l'interazione con il tocco degli utenti, per creare un effetto come quello che vedete nell'animazione in basso.

La novità forse più consistente è il nuovo cinturino per Apple Watch. Parliamo del Apple Watch Pride Edition Braided Solo Loop . Potete osservarlo nell'animazione in basso, con gli ormai classici colori adottati dalla comunità LGBTQ+. Questo cinturino arriverà sul mercato a partire dal 22 maggio . Arriverà nelle misure da 41 mm e 45 mm e sarà compatibile con Apple Watch SE e Apple Watch Series 4 o versioni successive.

Questi sfondi e la nuova watchface verranno rilasciati per tutti gli utenti iOS, iPadOS e watchOS con un aggiornamento che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. La compatibilità sarà assicurata con watchOS 10.5, iOS 17.5 e iPadOS 17.5.

Le novità di Apple ovviamente vanno a sostegno della continua lotta che caratterizza le varie organizzazioni LGBTQ+ ogni giorno e in ogni luogo. Tra queste, Apple ha menzionato la ILGA World, una federazione globale impegnata a promuovere i diritti delle persone LGBTQ+ in tutto il mondo; e la Human Rights Campaign, un gruppo di difesa globale che lavora per garantire che tutte le persone LGBTQ+ siano trattate come cittadini a pieno titolo e uguali.