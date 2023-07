Apple rafforza la privacy degli utenti: gli sviluppatori devono giustificare l’uso di alcune API

L'App Store di Apple è piuttosto attento a garantire la conformità alle linee guida della società di Cupertino. In tal senso, l'azienda ha annunciato una novità per gli sviluppatori. Nello specifico, essi dovranno spiegare i motivi per cui le loro applicazioni utilizzano specifiche API: questo passaggio dovrà essere effettuato prima di sottoporre i software all'App Store.

Nel dettaglio, sul sito di Apple Developer viene spiegato che alcune API sono classificate come "Required Reason APIs". Dunque, per utilizzare queste API gli sviluppatori dovranno chiarire il motivo per cui un'API specifica viene inclusa nell'app. Questa misura ha lo scopo principale di limitare il fingerprinting, cioè una modalità che permette di tracciare gli utenti tramite app e siti web. Inoltre, Apple ha anche chiarito che il fingerprinting non è permesso nemmeno con il consenso dell'utente: quindi le app non potranno tracciare gli utenti su nessuna delle piattaforme Apple, inclusi iOS, iPadOS, tvOS, visionOS o watchOS. Dalla prossima primavera, poi, le app che non giustificano l'uso di queste API nel loro file manifest sulla privacy non saranno accettate dall'App Store.