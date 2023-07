Apple e il suo autunno caldo: in arrivo Mac con processori M3

Apple è un punto di riferimento assoluto anche nel settore dei PC e notebook, dove da decenni rinnova i suoi MacBook con diversi modelli e varianti. La grande svolta per il segmento di Apple è arrivata con lo sviluppo dei processori Apple Silicon.

Tali processori infatti sono sviluppati in casa da Apple e rappresentano una consistente evoluzione in termini di grafica e di performance. All'orizzonte c'è la terza generazione di processori Apple Silicon, per la quale sono appena emersi importanti dettagli.