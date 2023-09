Apple e l'ambiente: arrivano i prodotti carbon neutral

Durante la riunione, i vari membri del gruppo dovevano convincere la sempre più scettica "entità" dei loro sforzi per la sostenibilità e l'ambiente. E in effetti mai come quest'anno Apple ha dato spazio al suo percorso verso la riduzione dell'impronta di carbonio, ovvero la produzione di CO2, elencando una serie di iniziative tese a rendere l'azienda e i suoi prodotti meno pesanti sul nostro ecosistema.

Per essere carbon neutral, un prodotto deve utilizzare il 100% di energia elettrica pulita per la fabbricazione o l'utilizzo dei prodotti, 30% di materiali riciclati o rinnovabili in base al peso e 50% delle spedizioni senza utilizzare il trasporto aereo.

Energia elettrica

Per quanto riguarda l'energia elettrica, la casa della mela ha svelato che ha adottato una serie di misure tese alla decarbonizzazione dei prodotti, sia per l'azienda stessa che per i suoi fornitori, estendendo il suo Supplier Clean Energy Program fino a più del 90% della spesa diretta della produzione dell'azienda.

Ma non solo. Apple scambia anche "carbon credit" per la restante energia utilizzata da fonti non rinnovabili. Questi sono certificati negoziabili per Il programma supporta soluzioni in America Latina per ripristinare foreste produttive di alta qualità ed ecosistemi nativi in Paraguay e Brasile. In pratica investono in riforestazione in cambio di produzione di CO2 per compensarla (su questo Madre Natura non era molto convinta, a dire il vero).

Infine Apple ha creato uno strumento nell'app Casa per sensibilizzare gli utenti sul consumo di elettricità, chiamato Previsioni rete elettrica. Questo è particolarmente utile quando si utilizza energia da fonti rinnovabili, che non è sempre costante, e quindi sensibilizza gli utenti a farne uso quando è presente in maggiori quantità per ridurre l'impatto ambientale dalla casa. Previsioni rete elettrica può essere aggiunta come widget su iOS e come complicazione su Apple Watch.